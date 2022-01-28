Станом на 11:28 за Києвом вартість акцій "Газпрому" впала до позначки 326,87 російських рублів за акцію / Фото УНІАН Володимир Гонтар

На російському фондовому ринку триває падіння акцій. Сьогодні, 28 січня 2022 року, акції російського "Газпрому" продовжили зниження.

Про це повідомляє сайт "МосБіржі". Станом на 11:28 за Києвом вартість акцій "Газпрому" впала до позначки 326,87 Російських рублів за акцію.

Також падають акції у таких великих російських підприємств як "Роснефть", "РУСАЛ АТ", " ВТБ АТ", "Сбер".

Скриншот moex.com
Скриншот Google

За останній місяць максимальний пік падіння був досягнутий 24 січня, коли вартість акцій впала до позначки 292,75 російських рублів.

Скриншот Google

Обвал російського фондового ринку:

  • Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%. 

Читайте такожЯкщо завтра війна: Єврорегулятор радить міжнародним банкам поставити хрест на Росії

  • 21 січня 2022 року російський Фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс МосБіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.
  • 24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.
  • 24 січня 2022 року російський регулятор припинив купівлю валюти.
  • 25 січня 2022 року найбільший американський банк JPMorgan закрив всі залишилися довгі позиції в російському рублі.
  • На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.
  • 27 січня 2022 року в Європейському центральному банку заявили про те, що міжнародні банки мають бути готові до санкцій, які будуть прийняті щодо Росії у разі посилення російської агресії проти України.