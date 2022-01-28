На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.

На російському фондовому ринку триває падіння акцій. Сьогодні, 28 січня 2022 року, акції російського "Газпрому" продовжили зниження.

Про це повідомляє сайт "МосБіржі". Станом на 11:28 за Києвом вартість акцій "Газпрому" впала до позначки 326,87 Російських рублів за акцію.

Також падають акції у таких великих російських підприємств як "Роснефть", "РУСАЛ АТ", " ВТБ АТ", "Сбер".

За останній місяць максимальний пік падіння був досягнутий 24 січня, коли вартість акцій впала до позначки 292,75 російських рублів.

Обвал російського фондового ринку:

Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.

Читайте такожЯкщо завтра війна: Єврорегулятор радить міжнародним банкам поставити хрест на Росії