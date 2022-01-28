На російському фондовому ринку триває падіння акцій. Сьогодні, 28 січня 2022 року, акції російського "Газпрому" продовжили зниження.
Про це повідомляє сайт "МосБіржі". Станом на 11:28 за Києвом вартість акцій "Газпрому" впала до позначки 326,87 Російських рублів за акцію.
Також падають акції у таких великих російських підприємств як "Роснефть", "РУСАЛ АТ", " ВТБ АТ", "Сбер".
За останній місяць максимальний пік падіння був досягнутий 24 січня, коли вартість акцій впала до позначки 292,75 російських рублів.
Обвал російського фондового ринку:
- Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.
Читайте такожЯкщо завтра війна: Єврорегулятор радить міжнародним банкам поставити хрест на Росії
- 21 січня 2022 року російський Фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс МосБіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.
- 24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.
- 24 січня 2022 року російський регулятор припинив купівлю валюти.
- 25 січня 2022 року найбільший американський банк JPMorgan закрив всі залишилися довгі позиції в російському рублі.
- На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.
- 27 січня 2022 року в Європейському центральному банку заявили про те, що міжнародні банки мають бути готові до санкцій, які будуть прийняті щодо Росії у разі посилення російської агресії проти України.