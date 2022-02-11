2021 рік характеризувався найвищим за всю історію України рівнем ВВП - близько 200 млрд доларів.

Міністр економіки Юлія Свириденко запевняє, що до кінця поточного року інфляція в Україні впаде до 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

"У нас середня заробітна плата в 2021 році зросла на 21% і склала 14 тисяч гривень. Важливо, що зростання доходів українців перевищило зростання інфляції, яка була рекордною, не тільки в Україні, а й у всьому світі. Природа її різна, але хочу сказати, що до кінця року у нас є розуміння того, що ми все-таки ситуацію стабілізуємо і вийдемо до цільового показника в 5%", - зазначила вона.

Також Свириденко нагадала, що 2021 рік характеризувався найвищим за всю історію України рівнем ВВП – близько 200 млрд доларів.

"Цей показник навіть вищий, ніж у 2007-2008 роках, коли не був окупований Крим, не був окупований Донбас. На цьому тлі реальний ВВП збільшився на 3,2%", - сказала вона.

Інфляція в Україні:

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в жовтні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року становила 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні у грудні 2021 року в річному вираженні у порівнянні з груднем 2020 року становила 10,0%.