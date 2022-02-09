Споживча інфляція в Україні в грудні 2021 року в річному вираженні у порівнянні з груднем 2020 року склала 10,0%

Cпоживча інфляція в Україні у січні 2022 року в річному вираженні - у порівнянні з січнем 2021 року - склала 10,0%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в січні у порівнянні з груднем 2021 року склала 1,3%.

Базова інфляція в січні 2022 року в порівнянні з груднем 2021 року склала 0,1%, а в порівнянні з січнем 2021 року – 7,6%.

Читайте такожУкраїна в лютому не зможе нічого зробити зі зростанням цін - прогноз

Зростання цін на продукти в Україні: