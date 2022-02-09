Базова інфляція в січні 2022 року в порівнянні з груднем 2021 року склала 0,1% / фото УНІАН Володимир Гонтар
Cпоживча інфляція в Україні у січні 2022 року в річному вираженні - у порівнянні з січнем 2021 року - склала 10,0%.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в січні у порівнянні з груднем 2021 року склала 1,3%.
Базова інфляція в січні 2022 року в порівнянні з груднем 2021 року склала 0,1%, а в порівнянні з січнем 2021 року – 7,6%.
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Зростання цін на продукти в Україні:
- Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.
- У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.
- Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.
- До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.
- За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року становила 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.
- Експерти прогнозували, що до кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн.
- За словами експерта вартість яєць може досягти 38-40 гривень за десяток.
- Споживча інфляція в Україні в грудні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2020 року - склала 10,0%, сповільнившись з 10,3% в листопаді.