Курс гривні до євро залишився на рівні 32,03 грн/євро.

Національний банк України на середу, 21 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,22 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,03 грн/євро, тобто гривня залишилася на рівні попереднього дня.

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Офіційний курс:

100 USD США – 2722,05 (20 липня – 2721,32)

100 EUR – 3203,44 (20 липня – 3203,13)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,20/27,22 грн/дол., до євро - на рівні 32,01/32,04 грн/євро.

Курс на 21 липня:

Національний банк України на вівторок, 20 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький