Євро різко подешевшав наприкінці тижня: курс валют на п’ятницю

Продати долар можна в середньому за курсом 44,65 грн, а євро – 51,30 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 19 червня, зріс на 7 копійок і складає 45,14 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 25 копійок і становить 52,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,03 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,92 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,09 грн/євро, а курс продажу - 51,76 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 19 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,91 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня значно посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 47 копійок.

При цьому 18 червня курс долара піднявся до найвищого рівня більш ніж за рік після того, як Федеральна резервна система зберегла процентні ставки без змін, але продемонструвала жорсткіший підхід до монетарної політики.

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