Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення в Україні Національного фонду інвестицій.

Читайте такожУ Зеленського розповіли, що буде з економікою України до кінця рокуЯк сказано в документі, опублікованому на сайті голови держави, фонд створюється "з метою створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та підвищення зростання конкурентоспроможності економіки України".

"Кабінету Міністрів вжити в установленому порядку заходів щодо створення Національного фонду інвестицій та унормування питань його діяльності, зокрема, щодо визначення напрямів діяльності Фонду, органів його управління та їх повноважень, Порядку формування статутного капіталу, джерел формування коштів Фонду, використання прибутку, здійснення контролю за діяльністю Фонду, проведення незалежного аудиту", - сказано в тексті документа.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що цьому передувало

Офіс Національної інвестиційної ради при Президентові в рамках реалізації Національної економічної стратегії України до 2030 року пропонував створити Державний фонд фондів та Національний інвестиційний фонд (НІФ).

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Автор: Дмитро Шварц