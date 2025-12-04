Сергій Марченко заявив, що податки необхідні для заміщення частини зовнішнього фінансування.

Зміни у спрощеній системі оподаткування для ФОПів щодо сплати ПДВ при перевищенні певного ліміту будуть. Їх запровадження очікується у 2027 році.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю, пише lb.ua.

"Є задача вирівняти правила гри для "спрощенців" і суб'єктів господарювання, що є платниками ПДВ, визначити спільні ліміти для цих груп платників. Ви знаєте, що в нас спрощена система оподаткування - це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг й інші види діяльності. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, які просто використовують "спрощенців", - сказав він.

Марченко наголосив, що уникнути змін в спрощеній системі оподаткування неможливо, і дискусія щодо цього з МВФ була непроста. За його словами, підприємці матимуть час – буде перехідний період до 2027 року, максимальне роз'яснення логіки і причин такого кроку.

"Не думаю, що це якась несподіванка. Якщо ви подивитесь плани, які Міністерство фінансів готує роками, вони теж включали цю норму. Такі заходи не популярні, але вони важливі. І цей період в нас не було можливостей переговорного маневру, щоб зняти їх з обговорення", - сказав міністр.

Марченко наголосив, що в Україні треба покращувати адміністрування та посилювати спроможність збирати податки.

"Податки необхідні для заміщення частини зовнішнього фінансування. Уряд має демонструвати, що ми також робимо домашню роботу з мобілізації доходів. Тому що, якщо ви залучаєте 45 млрд доларів на рік (а цього року буде понад 50 млрд), ви маєте показати, що робите свою роботу в частині внутрішніх заходів. Це крок, на який ми мали піти", - заявив очільник Мінфіну.

Він також зазначив, що Рада має ухвалити законопроєкт оподаткування доходів з цифрових платформ, який вже знаходиться у парламенті. Крім цього, буде запроваджено і оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

"Розмови про це ми почали ще два роки тому. Декому це не сподобалось. Але виявилося, що більшість маленьких посилок, які завозяться в Україну, їдуть з однієї країни, яка в геополітичному розумінні іноді недружня до України. Мало того, більшість операторів, які завозять легально і продають свої продукти, виявилися неконкурентноспроможними через те, що в нас засилля імпортної продукції. І це суттєво впливає на платіжний баланс України", - пояснив мотиви новацій міністр.

За його словами, в Україні пізніше запровадять європейську практику оподаткування - на етапі купівлі в магазині, коли фізична особа, яка купує, платить податок одразу при купівлі, як це працює в Європейському Союзі.

"Ми й так мали до цього прийти, просто прийдемо вже за рік. Не прямо з 1 січня. В нас буде час для того, щоб підготуватися і перелаштуватися", - зазначив Марченко.

Запровадження ПДВ для ФОПів – головні новини

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки, яка розрахована на чотири роки. Йдеться про фінансування у розмірі понад 8 млрд доларів. Нова угода з МВФ передбачає низку заходів фіскальної і монетарної політики, які мають стати основою програми.

Зокрема, за умовами програми уряд планує запровадити податок на додану вартість для ФОПів, які декларують понад 1 мільйон гривень річного доходу. Також влада планує скасувати пільги для посилок вартістю до 150 євро, замовлених з-за кордону.

За оцінками аналітиків, впровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців, які декларують понад 1 мільйон гривень річного доходу, призведе до зниження суспільного добробуту. Загальні втрати можуть скласти 150-180 мільярдів гривень, або близько 1,5-2% ВВП.

