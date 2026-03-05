Війна в Ірані позбавляє Україну головної зброї для захисту від російських ракет, - WSJ

Поточні темпи виробництва ракет у поєднанні з нещодавніми витратами не обіцяють нічого хорошого для зростаючих потреб України у протиповітряній обороні.

Росія виграє від війни з Іраном, оскільки цей конфлікт критично виснажує запаси головної зброї, необхідної Україні для захисту від російських атак – ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, пише The Wall Street Journal.

США і країни Перської затоки випустили сотні ракет-перехоплювачів у перші дні війни, щоб відбити ракетні і безпілотні обстріли з боку Ірану. За оцінками аналітиків, зараз вони мають запаси, яких вистачить лише на кілька днів безперервного обстрілу, і це може змусити Вашингтон використовувати резерви в Індо-Тихоокеанському регіоні та інших регіонах.

Критична нестача ракет

За оцінками ВПС України, для того щоб протистояти російським балістичним ракетам, країні необхідно не менше 60 ракет PAC-3 на місяць. У лютому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав європейських партнерів по НАТО пожертвувати ракети для задоволення цієї потреби. Про те, наскільки виснажені запаси НАТО, свідчить той факт, що тільки п'ять з них були остаточно обіцяні – Німеччиною, пише WSJ.

"Нестача ракет може поставити під загрозу мирні переговори, оскільки західні гарантії безпеки для України включають в себе посилення протиповітряної оборони Києва, заявили європейські та українські переговірники", - йдеться у статті.

"Золотий стандарт"

Система Patriot була золотим стандартом західної протиповітряної оборони протягом чотирьох років війни в Україні. Ця система важко піддається знищенню противниками, оскільки вона охоплює велику територію. Українські оператори використовували Patriot для перехоплення російських гіперзвукових ракет, особливо на стадії уповільнення при зниженні, що здивувало військових аналітиків, які не вважали, що Patriot здатний перехоплювати такі ракети.

При цьому компанія Lockheed Martin збільшила обсяг їх виробництва всього приблизно до 600 ракет на рік і працює над збільшенням річного виробництва до 2000 ракет до кінця 2030 року. Для знищення однієї балістичної ракети зазвичай потрібно як мінімум дві ракети-перехоплювачі Patriot. Виробництво однієї такої ракети-перехоплювача вартістю в кілька мільйонів доларів обмежене і може зайняти кілька місяців, при цьому компоненти поставляються з усієї території США і навіть з Іспанії.

"Поточні темпи виробництва в поєднанні з недавніми витратами не обіцяють нічого хорошого для зростаючих потреб України в протиповітряній обороні", – сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні.

Америка і Європа зробили серйозну стратегічну помилку, не зумівши раніше і в великих масштабах розширити виробництво наземних засобів ППО, заявив Ніко Ланге, колишній високопоставлений представник німецького оборонного відомства. "У них було чотири роки, щоб це зробити", – сказав Ланге. "Зараз ми вразливі, і всі це знають: стратегії Росії, Ірану та Китаю були переглянуті з урахуванням того, що ми виробляємо занадто мало і занадто повільно".

Однією зі стратегічних помилок США і Європи, на думку канадського аналітика з питань безпеки Колбі Бадвара, було те, що вони постачали Україні в основному оборонні системи, обмежуючи при цьому можливості нанесення ударів на великі відстані всередині Росії.

Тепер Україна практично вичерпала свій оборонний арсенал, не нейтралізувавши при цьому російську загрозу.

Зброя для української ППО

Як повідомляв УНІАН, Україна прагне прискорити виробництво протибалістичних ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot з метою захисту від російських атак.

Водночас, за словами президента України Володимира Зеленського, поки що від партнерів не було сигналів про зменшення кількості поставок ракет PAC-3 для України на тлі війни на Близькому Сході.

