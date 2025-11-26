Фонд очікує, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки для покриття фінансових потреб України.

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні персоналу досягли домовленості про нову програму підтримки. Вона розрахована на 4 роки.

Про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі премʼєр-міністр України Юлія Свириденко. Йдеться про фінансування у розмірі понад 8 млрд доларів.

"Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на 4 роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ", – пояснила Свириденко.

Нова угода з МВФ: деталі від Нацбанку

У Національному банку України додали, що йдеться про підтримку в межах Механізму розширеного фінансування (The Extended Fund Facility, EFF) з потенційним доступом до фінансування в розмірі 5,94 млрд СПЗ (8,1 млрд дол. США).

"МВФ очікує, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки для покриття фінансових потреб України. За базовим сценарієм загальний розрив фінансування у 2026–2029 роках оцінюється приблизно у 136,5 млрд дол. США. У 2026–2027 роках, ураховуючи вже надані запевнення щодо фінансування, Україна має залишковий розрив фінансування близько 63 млрд дол. США", – повідомляє регулятор.

Зазначається, що нова угода з Міжнародним валютним фондом передбачає низку заходів фіскальної і монетарної політики, які мають стати основою програми. Основними цілями визначено підтримку макроекономічної стабільності, відновлення боргової та зовнішньоекономічної стійкості України, а також боротьба з корупцією та підвищення якості врядування.

Україна та МВФ: що треба знати про співпрацю

Премʼєрка зауважила, що МВФ підтвердив стійкість української економіки. Вона продовжує працювати попри удари російських окупаційних військ по енергетиці та інфраструктурі. Україна ж демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах, пише Свириденко.

Крім того, український уряд підготував бюджет на 2026 рік відповідно до рамки нової програми МВФ. Акцент робили на ефективність витрат кожної гривні. Попереду ще схвалення депутатами проєкту державного бюджету в цілому.

Свириденко звернула увагу і на те, що Україна продовжує курс на реформи.

"Наші пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції. Ми готові і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі. Зокрема триває перезавантаження корпоративного управління у держпідприємствах і продовжується конкурс на посаду керівника митниці", – додала очільниця уряду.

Переговори з МВФ щодо нової програми

Нагадаємо, місія МВФ розпочала свою роботу в Україні для проведення офіційних перемовин щодо нової програми співпраці ще 17 листопада. Очільниця парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомляла, що з представниками фонду обговорювали і держбюджет на 2026 рік.

Депутатка також розповідала про нову програму на 8 млрд доларів. За її словами, ця сума менша за ту, на яку очікували в Києві. Перша виплата очікується в січні.

Раніше МВФ ставив перед Україною низку жорстких вимог на тлі початку переговорів щодо нової програми. Йшлося зокрема про підвищення цін на газ для населення, скасування пільг для ФОПів та девальвації гривні.

