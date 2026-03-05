Росія потирає руки: Україні загрожують проблеми з Patriot на тлі війни в Ірані, - Reuters

Ескалація на Близькому Сході та масовані удари Росії створюють ризик дефіциту ракет Patriot для Києва і можуть вплинути на темпи мирних переговорів.

Загострення протистояння між США та Іраном створює ризик перенаправлення американських озброєнь із України до регіону Перської затоки. На тлі триваючих масованих атак Росії українська протиповітряна оборона може зіткнутися з дефіцитом ракет до систем Patriot, пише Reuters.

Після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран випустив сотні балістичних ракет і безпілотників по країнах регіону. Значну частину цілей було перехоплено ракетами PAC-3 до системи MIM-104 Patriot – саме такими Україна захищає енергетичну та військову інфраструктуру від російських балістичних ударів.

Щороку компанія Lockheed Martin виробляє близько 600 ракет PAC-3. За словами керівника київського аналітичного центру "Центр безпеки та співробітництва України" Сергія Кузана, цього обсягу вже недостатньо для потреб США та їхніх союзників, не кажучи про Україну.

"Це дуже проста математика війни", – наголосив він.

Альтернативна франко-італійська система SAMP/T поки що не змогла наростити виробництво до рівня, який дозволив би компенсувати можливий дефіцит.

Науковий співробітник University of Oslo Фабіан Гоффманн зазначає, що країни Перської затоки мають значні запаси ракет Patriot, а інтенсивність іранських обстрілів знижується. Втім, у разі затяжного конфлікту їм доведеться більш вибірково використовувати перехоплювачі.

За словами Миколи Бєлєскова з Національного інституту стратегічних досліджень, дефіциту можна уникнути, якщо США та Ізраїль найближчим часом знищать ракетні арсенали та пускові установки Ірану.

Російський фактор і обмежені ресурси

Тим часом Росія нарощує інтенсивність ударів. За даними Києва, під час зимової кампанії було випущено понад 700 ракет по енергетичній інфраструктурі України, а лише за одну ніч минулого місяця – 32 балістичні ракети.

Більшість ракет Patriot для України постачається європейськими країнами в межах ініціативи НАТО PURL – програми закупівлі американської зброї для Києва. Після останньої зустрічі союзники пообіцяли передати 37 ракет PAC-3, повідомляє Reuters. Водночас існують побоювання, що у разі затягування війни з Іраном постачання можуть сповільнитися через виснаження запасів США.

У Пентагоні раніше визнавали затримки, пов’язані з виробництвом, і попереджали, що "ми можемо виробляти лише певну кількість продукції за раз". США також залишають за собою право змінювати пріоритетність поставок.

Попри плани Lockheed Martin збільшити виробництво PAC-3 до 2000 одиниць на рік відповідно до угоди, оголошеної в січні, цього недостатньо, щоб вирішити можливий дефіцит уже цього року.

Переговори під питанням

Президент Володимир Зеленський заявив, що "тривала та інтенсивна війна в Ірані може зменшити можливості систем протиповітряної оборони, доступних Україні", і попередив про підготовку Росією нової хвилі атак на інфраструктуру.

Глава Білого дому Дональд Трамп, який раніше заявляв про пріоритетність припинення війни в Україні, може зіткнутися з додатковими викликами. Очікуваний раунд мирних переговорів за посередництва США в Абу-Дабі було відкладено через ескалацію на Близькому Сході.

Експерт Інституту світової політики Євген Магда припускає, що Москва може скористатися розпорошенням уваги США, щоб посилити тиск на Київ.

Водночас аналітики фінської групи Black Bird Group зазначають, що в лютому Україна вперше з 2023 року повернула більше територій, ніж втратила. Однак у разі серйозного послаблення ППО військовим доведеться обирати, які об’єкти захищати в першу чергу – енергетику, промисловість чи військові бази.

Гоффманн наголошує, що Україні необхідно розвивати власні наступальні можливості, зокрема завдавати ударів по російських ракетних підприємствах углиб території РФ.

"Протиракетна оборона має бути тимчасовим заходом, доки не вдасться послабити наступальні можливості противника", – підкреслив він. "Зрештою, Україні доведеться інвестувати в наступальні можливості. Це єдиний шлях".

Україна під загрозою через конфлікт в Ірані

Раніше WSJ вже писав, що Росія виграє від війни з Іраном, оскільки цей конфлікт критично виснажує запаси головної зброї, необхідної Україні для захисту від російських атак – ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.

За оцінками ВПС України, для того щоб протистояти російським балістичним ракетам, країні необхідно не менше 60 ракет PAC-3 на місяць. У лютому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав європейських партнерів по НАТО пожертвувати ракети для задоволення цієї потреби. Про те, наскільки виснажені запаси НАТО, свідчить той факт, що тільки п'ять з них були остаточно обіцяні – Німеччиною.

