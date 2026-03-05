Під загрозою 2080 установок для 'Томагавків': у ядерному щиті США зʼявляється прогалина

Через затримки з будівництвом нових субмарин і кризу суднобудівної галузі флот ризикує втратити 2080 пускових комірок для "Томагавків" та інших ракет до 2030 року.

Заплановане виведення з експлуатації американських ракетних підводних човнів класу "Огайо" може спричинити серйозний дефіцит ударних можливостей флоту. Йдеться про потенційну втрату 2080 осередків вертикального пуску (VLS) для крилатих ракет, зокрема "Томагавк", на тлі затримок у будівництві нових субмарин. Про це пише 19FortyFive з посиланням на експерта з національної безпеки та колишнього офіцера спецпідрозділів армії США Стіва Балестрієрі.

2080 осередків VLS під загрозою

До 2027 року ВМС США планують списати чотири підводні човни з керованими ракетами класу Ohio-class submarine. Паралельно до 2030 року триватиме виведення з бойового складу крейсерів класу Ticonderoga-class cruiser.

За підрахунками аналітика, це означатиме чисту втрату 2080 пускових комірок VLS: 1464 – на крейсерах і ще 616 – на підводних човнах. Ці платформи використовуються для запуску крилатих ракет Tomahawk, а також зенітних, протичовнових та інших типів ракет.

Балестрієрі називає ситуацію "стратегічним розривом у вогневій потужності" й вважає, що дострокове списання "Огайо" може паралізувати частину ракетного потенціалу США.

Проблеми із заміною

Основною заміною для "Огайо" мають стати нові підводні човни класу Columbia-class submarine. Однак програма стикається із затримками та перевитратами – за оцінками, перший човен буде передано флоту із запізненням більш ніж на рік. Загальна вартість 12 субмарин оцінюється приблизно у 130 мільярдів доларів.

Паралельно ВМС будують ударні субмарини класу Virginia-class submarine, зокрема модернізовану версію Block V із модулем корисного навантаження VPM. Новий варіант збільшує кількість пускових труб із 12 до 40, що суттєво посилює ударні можливості. Проте навіть за оптимістичного сценарію до 2030 року може виникнути кількарічний розрив між списанням "Огайо" та повноцінним розгортанням достатньої кількості човнів Block V.

Ключовий елемент ядерної тріади

Підводні човни класу "Огайо", що виконують роль стратегічних ракетоносців, є одним із наріжних каменів ядерної тріади США. Вони забезпечують гарантований "другий удар" у разі ядерного нападу.

Коли перший човен класу "Колумбія" – "Дистрикт Колумбія" – має увійти до складу флоту близько 2030 року, деяким "Огайо" буде понад 42 роки. ВМС змушені продовжувати їхній термін служби значно довше, ніж планувалося, попри ризики зношення корпусу, втоми металу та необхідність модернізації реакторів.

Промислова база під тиском

Додатковою проблемою є стан американських верфей. За останні десятиліття їхня кількість і виробничі потужності скоротилися приблизно на 30%. Галузь відчуває нестачу кваліфікованих кадрів і перебої в ланцюгах постачання.

Експерт наголошує: поки виробництво не буде стабілізоване, списання підводних човнів класу "Огайо" є передчасним. У разі потенційного конфлікту з Китаєм саме підводний флот стане критично важливим елементом стримування.

Балестрієрі робить висновок, що продовження служби 42-річних "Огайо" нині є "стратегічною необхідністю", адже втрата понад двох тисяч осередків VLS поставить ВМС США у вкрай небезпечне становище.

Американські субмарини - останні новини

Як повідомляв УНІАН, програма Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки з будівництва підводних човнів класу "Колумбія" стикається із значними труднощами.

Зараз головний човен під назвою USS District of Columbia (SSBN-826) готовий на понад 60 %. Однак він буде зданий приблизно на 17 місяців пізніше від запланованого терміну. Очікується, що це станеться у 2029 році.

