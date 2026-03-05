США розраховують, що війна з Іраном триватиме до вересня, - Politico

При цьому адміністрація Трампа не була повністю готова до більш масштабної війни, з якою вона зараз стикається.

Військове керівництво США розраховує, що війна з Іраном триватиме ще кілька місяців, при цьому адміністрація Дональда Трампа не була повністю готова до такого масштабного конфлікту, пише Politico з посиланням на свої джерела.

"Центральне командування США звернулося до Пентагону з проханням направити більше офіцерів військової розвідки до своєї штаб-квартири в Тампі, штат Флорида, для підтримки операцій проти Ірану як мінімум на 100 днів, але, ймовірно, до вересня", - зазначає видання.

При цьому поспіх із залученням людей і ресурсів, які зазвичай організовуються задовго до військових дій США, підкреслює, що команда Трампа не в повній мірі передбачила масштабні наслідки війни, яку вона розпочала разом з Ізраїлем, зазначає видання.

Відео дня

"Ми бачимо абсолютно спонтанну операцію, де, схоже, ніхто насправді не розумів і не вірив, що військові дії неминучі", - сказав Джеральд Файерштейн, колишній високопоставлений американський дипломат, який займався питаннями Близького Сходу. "Схоже, вони прокинулися в суботу вранці і вирішили почати війну".

Пентагон також намагається направити в регіон більше засобів протиповітряної оборони, особливо більш компактних і недорогих систем протидії безпілотникам, які відомство розробляло протягом останніх кількох років, повідомив американський чиновник.

Удар, в результаті якого загинули американські військовослужбовці, викликає особливе занепокоєння у військових планувальників, оскільки він був нанесений відносно недорогим безпілотником "Шахед", який часто може літати нижче існуючих радарів. Зараз США використовують ракети, які зазвичай коштують кілька мільйонів доларів, щоб нейтралізувати безпілотники, які коштують набагато менше.

При цьому багато безпілотників, які США могли б використовувати у відповідь, ще не застосовувалися в бойових діях, оскільки американські війська досі не стикалися з такою масштабною загрозою, зазначив один з чиновників.

Війна США в Ірані

Раніше Дональд Трамп заявив, що операція США в Ірані займе приблизно 4 тижні. А в свіжій заяві держсекретар США Марко Рубіо сказав, що найсильніші удари американських військ по Ірану ще попереду. Він підкреслив, що наступна фаза "буде ще більш жорстокою".

При цьому конфлікт на Близькому Сході негативно впливає на передачу Україні ракет для систем ППО, особливо критично важливих PAC-3 до ЗРК Patriot.

Також, як пишуть ЗМІ, президент Зеленський може зіткнутися ще й зі зривом мирних переговорів з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: