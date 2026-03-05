Катар збив бомбардувальники Ірану 'за дві хвилини' до удару по американській авіабазі, - CNN

На авіабазі Аль-Удейд зазвичай розміщується близько 10 тисяч американських військовослужбовців.

ВПС Катару збили іранські бомбардувальники всього за кілька хвилин від удару по найбільшій військовій базі, де розміщені американські війська на Близькому Сході. Про інцидент, що стався в понеділок, пише CNN з посиланням на свої джерела.

За даними видання, Іран направив два тактичних бомбардувальники Су-24 до авіабази Аль-Удейд, де зазвичай розміщується 10 тисяч американських військовослужбовців, і Рас-Лаффана, ключового газопереробного заводу і опори катарської економіки.

За словами одного з джерел, іранські винищувачі перебували в "двох хвилинах" від своїх цілей. Інше джерело повідомило CNN, що літаки були візуально ідентифіковані і сфотографовані "з бомбами і керованими боєприпасами".

Відео дня

Повідомляється, що літаки летіли на наднизькій висоті, щоб уникнути виявлення радарами, і не відповідали на радіопопередження.

Через "обмеження за часом" і "на підставі наявних доказів" літаки були "класифіковані як ворожі", після чого катарський винищувач F-15 вступив у бій і збив обидва літаки.

Іранські літаки впали в територіальні води Катару, ведуться пошуки екіпажів.

Як зазначає CNN, ця атака стала першим випадком використання Іраном пілотованих літальних апаратів для нанесення ударів по сусідній країні після смерті Алі Хаменеї – і першим випадком участі ВПС Катару в повітряному бою.

Генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, визнав інцидент на брифінгу в середу, не уточнивши мету іранських бомбардувальників.

"Катарські винищувачі вперше збили два іранські бомбардувальники, що прямували до місця призначення", – заявив він на брифінгу в Пентагоні.

Війна в Ірані – новини

2 березня Катар призупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два іранські дрони атакували енергетичні об'єкти державної компанії QatarEnergy. За даними ЗМІ, Катар не зможе відновити нормальний рівень виробництва та експорту СПГ щонайменше протягом місяця.

Тим часом держави Перської затоки чекають на американські поставки ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, які потрібні для відбиття іранських ракет безпілотників. Ці ракети є дефіцитними, з огляду на війну Росії проти України та роки недостатнього фінансування на їх закупівлю.

Вас також можуть зацікавити новини: