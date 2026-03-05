США планують придбати українські дрони-перехоплювачі для захисту від 'шахедів', - FT

Якщо країни Близького Сходу будуть використовувати українські безпілотники-перехоплювачі, то в України залишиться більше запасів PAC-3

Пентагон і, щонайменше, одна з країн Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів для відбиття атак іранських "шахедів".

Як пише Financial Times, українські технології стали дуже затребуваними завдяки досвіду України у протидії російським атакам безпілотників.

Так, Україна розробила і запустила в серійне виробництво дешеві безпілотники-перехоплювачі вартістю в кілька тисяч доларів, що значно дешевше ракет Patriot (близько 13,5 млн доларів кожна), які використовуються в даний час для збивання безпілотників "Шахед" (близько 30 тис. доларів кожен). А оскільки у Ірану можуть бути десятки тисяч безпілотників "Шахед", країни Перської затоки хочуть мати дешевший метод захисту.

Один український чиновник назвав переговори з Пентагоном "делікатною" темою.

"Однак очевидно, що спостерігається сплеск інтересу до українських перехоплювачів безпілотників, здатних перехоплювати "Шахед" з дуже низькими витратами", - зазначив він.

При цьому представник місцевої промисловості заявив, що будь-які продажі українських систем, навіть вироблених за межами країни, повинні здійснюватися в координації з Києвом.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, що він контактував із шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані, еміром Катару, і Мухаммедом бін Зайедом аль-Нахайяном, президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, з приводу використання українських технологій протидії безпілотникам:

"Україна розраховує на те, що якщо країни Близького Сходу будуть використовувати українські безпілотники-перехоплювачі замість ракет PAC-3 для батарей Patriot, то у України залишиться більше запасів PAC-3, необхідних їй для захисту від сучасних крилатих і балістичних ракет".

При цьому іранська тактика в Перській затоці імітує російську тактику проти прибережного українського міста Одеси, де безпілотники "Шахед" ковзають над океаном при наближенні, щоб уникнути радарів і заплутати перехоплювачі ракет. Безпілотники, розгорнуті у відкритому морі, мають найкращі шанси перехопити їх, сказав український експерт.

В Україні "буквально десяток компаній виробляють кінетичні перехоплювачі – маленькі кулеподібні квадрокоптери або безпілотники з нерухомим крилом – по кілька тисяч доларів за штуку", – сказав чоловік, знайомий з ходом переговорів.

За даними Politico, Пентагон поспішно направляє на Близький Схід більше засобів протиповітряної оборони, особливо більш компактних і недорогих систем протидії безпілотникам.

При цьому багато з технологій, які США могли б використовувати у відповідь на атаки іранських "шахідів", ще не застосовувалися в бойових діях, оскільки американські війська досі не стикалися з такою масштабною загрозою.

