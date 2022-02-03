15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів / фото УНІАН Володимир Гонтар
У межах кампанії податкової амністії українці задекларували активів на суму понад 1,5 млрд грн.
Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Станом на 3 лютого 2022 року загальна сума амністованих активів складає 1,576 млрд грн, а збір до бюджету - 91,9 млн грн", - написав Гетманцев.
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Він також зазначив, що податкова амністія успішно триває, і до її завершення залишилось 7 місяців.
Добровільне одноразове декларування:
- 15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.
- 1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування.
- 16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.
- 1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування актив. Декларування проводиться до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.
- Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка — 5%: поширюється на активи, які знаходяться в Україні; друга ставка — 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка — 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.
- 8 грудня 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що податкова служба України проведе оцінку операцій фізичних осіб з 1995 року на предмет наявності несплачених податків.