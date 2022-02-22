Гривня за офіційним курсом ослабла до 28,99 грн/дол.

Національний банк України на середу, 23 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,99 грн/дол., тобто гривня ослабла на 51 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,90 грн/євро, таким чином, гривня ослабла на 61 копійку в порівнянні з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 29,02/29,04 грн/дол., до євро - на рівні 32,94/32,97 грн / євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на вівторок, 22 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,48 грн/дол., тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Раніше аналітики ICU констатували, що на курс гривні, крім ескалації з боку РФ, зараз впливає сплата квартальних податків і активність імпортерів.

В ICU відзначають, що минулого тижня курс гривні ослаб на 1,2%, до 28,41 грн/дол., а з початку року ослаблення національної валюти становить 4,1%. При цьому Нацбанк за тиждень продав з резервів 503 млн дол., але в короткочасні періоди, коли ринок був спокійніше, НБУ навіть придбав назад в резерви 50 млн дол.