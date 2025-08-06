Розміри підтримки складуть від 800 до 4000 гривень.

Уряд ухвалив рішення збільшити щомісячні виплати для українців, які постраждали на виробництві й потребують догляду та медичного забезпечення.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі — залежно від рівня потреб.

Така підтримка становитиме:

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4 000 грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;

2 000 грн — у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;

1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;

800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

Державні виплати в Україні – останні новини

Уряд затвердив запровадження "Дія.Картки", що дозволить змінити систему державних виплат. Українці зможуть отримувати на єдину картку виплати за програмами єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та Пакунок школяра.

Також, за словами прем’єрки Юлії Свириденко, українці зможуть отримувати на "Дія.Картку" виплати військових облігації, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплат пенсій та грошової допомоги.

В Україні затвердили законопроект про допомогу сімʼї до та після народження дитини. Зокрема, він передбачає збільшення виплат за народження дитини до 50 тисяч гривень.

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