Програма охопить понад 660 тисяч осіб.

Кабінет міністрів України затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакету "Зимова підтримка". Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

За її словами, програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

"Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття", - зазначила Свириденко.

Прем’єр-міністр додала, що програма охопить понад 660 тисяч людей.

Нова зимова підтримка 2025 від Зеленського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нові виплати для українців анонсували президент Володимир Зеленський і міністр соцполітики Денис Улютін. Голова держави доручив уряду розробити програму допомоги, яка запрацює в грудні.

За словами президента, допомога в 1000 гривень діятиме так само, як минулого року. Гроші можна буде витратити на найважливіші потреби: комунальні платежі, їжу, ліки, проїзд тощо. Суму виплатять усім громадянам, які звернуться по неї в грудні.

