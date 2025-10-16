Розраховувати на надання допомоги можуть 660 тисяч громадян.

Уряд України планує надати соціально незахищеним громадянам одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень для проходження опалювального сезону.

Про це йдеться в проекті постанови Кабінета міністрів на сайті об’єднань профспілок.

Гроші зможуть отримати близько 660 тисяч громадян в межах програми "Тепла зима" напередодні зимового періоду 2025/26 років. Кабмін планує виділити на фінансову підтримку населення 4,3 млрд гривень із держбюджету.

Допомогу розміром 6 500 гривень виплатять найбільш соціально незахищеним українцям, а саме:

батькам дітей із малозабезпечених сімей – 335 863 отримувачів;

батькам дітей із числа внутрішньо переміщених осіб – 252 898;

вихователям дітей, над якими встановлено опіку – 40 900;

одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд – 17 500;

людям з інвалідністю І групи із числа внутрішньо переміщених осіб – 12 800;

вихователям дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 1 000 осіб.

Зимова допомога в 6 500 гривень надійде на спеціальний рахунок або на віртуальну картку "Дія.Картка". Термін використання грошей з моменту зарахування становить 180 днів.

Проект постанови уряду про виділення грошей на програму до 17 жовтня знаходиться на обговоренні.

Інші виплати соціально незахищеним громадянам

В Україні з середини жовтня має розпочатися опалювальний сезон. Пенсійний фонд автоматично нараховує житлові субсидії тим громадянам, які вже отримували їх раніше. Але тим, хто планує отримати субсидію вперше, потрібно буде звернутися до місцевого відділення ПФУ.

У разі, якщо пенсіонер в Україні старше 70 років отримує пенсійні виплати менші за 10 340 гривень, він може отримати вікову надбавку. Але тим пенсіонерам, які продовжують працювати, вона не нараховується.

