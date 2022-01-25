Попри беззастережну прихильність та любов Ілона Маска, найдорожча "жартівлива" криптовалюта Dogecoin продовжує втрачати свої позиції.
Щоб хоч якось зміцнити це становище, мільярдер пообіцяв з'їсти на камеру дитячий набір Happy Meal з "МакДональдзу", якщо мережа ресторанів швидкого харчування почне приймати до оплати криптовалюту докегоїни.
Про це він написав у своєму Twitter. Після цієї публікації вартість Dogecoin моментально скакнула на 15%, до $0,15. На 17:00 за Києвом "мемна" криптовалюта торгується по $0,13 і займає одинадцяте місце в рейтингу цифрових валют. За місяць актив подешевшав на 27%.
Виявляється, в Mcdonald's теж вміють тролити. Компанія підколола криптоентузіастів на тлі недавнього обвалу на ринку. Вони опублікували пост у соцмережах із запитанням: "Як поживають люди, що входять у криптовалютний сегмент твіттеру?" з натяком на швидку роботу у сфері громадського харчування.
Важкий початок року для криптоінвесторов пов'язаний з практично синхронним посиленням тиску з боку регуляторів. Як повідомляв УНІАН, напередодні європейський регулятор запропонував заборонити майнінг криптовалют методом Proof-of-Work. А ще раніше в Росії, яка входить в 3-ку світових лідерів з видобутку біткоїна, виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалютами.
Як то кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. На тлі обвалу крипторинку та доходів майнерів після тривалого зростання почали дешевшати відеокарти. Тенденція до зниження цін була відзначена ще на початку січня, а потім вона продовжилася.