На тлі цього анонсу від Маска, вартість криптовалюти відразу ж пішла вгору.

Попри беззастережну прихильність та любов Ілона Маска, найдорожча "жартівлива" криптовалюта Dogecoin продовжує втрачати свої позиції.

Щоб хоч якось зміцнити це становище, мільярдер пообіцяв з'їсти на камеру дитячий набір Happy Meal з "МакДональдзу", якщо мережа ресторанів швидкого харчування почне приймати до оплати криптовалюту докегоїни.

Про це він написав у своєму Twitter. Після цієї публікації вартість Dogecoin моментально скакнула на 15%, до $0,15. На 17:00 за Києвом "мемна" криптовалюта торгується по $0,13 і займає одинадцяте місце в рейтингу цифрових валют. За місяць актив подешевшав на 27%.

Виявляється, в Mcdonald's теж вміють тролити. Компанія підколола криптоентузіастів на тлі недавнього обвалу на ринку. Вони опублікували пост у соцмережах із запитанням: "Як поживають люди, що входять у криптовалютний сегмент твіттеру?" з натяком на швидку роботу у сфері громадського харчування.

Важкий початок року для криптоінвесторов пов'язаний з практично синхронним посиленням тиску з боку регуляторів. Як повідомляв УНІАН, напередодні європейський регулятор запропонував заборонити майнінг криптовалют методом Proof-of-Work. А ще раніше в Росії, яка входить в 3-ку світових лідерів з видобутку біткоїна, виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалютами.

Як то кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. На тлі обвалу крипторинку та доходів майнерів після тривалого зростання почали дешевшати відеокарти. Тенденція до зниження цін була відзначена ще на початку січня, а потім вона продовжилася.

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