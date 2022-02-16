Акції було передано в дар з 19 по 29 листопада.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск у листопаді 2021 року пожертвував близько 5 мільйонів акцій компанії на суму близько 5,7 мільярда доларів невстановленій благодійній організації.

Акції було передано в дар з 19 по 29 листопада, йдеться в заяві, поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США, передає AP News.

Наприкінці жовтня підприємець писав на своїй сторінці у Twitter, що продасть акції Tesla на 6 млрд доларів і передасть гроші Всесвітній продовольчій програмі ООН, якщо організація розповість, як ці гроші допоможуть розв'язати проблему голоду у світі.

Однак у документах для Комісії одержувачі пожертвування не зазначені, а виконавчий директор ВПП Девід Бізлі заявив, що станом на вівторок організація нічого не отримала від Маска.

В окремому документі Ілон Маск повідомив, що станом на 31 грудня йому належали 231,7 млн акцій виробника електромобілів і сонячних панелей - або 21,2% від загальної вартості компанії. Сума включає 172,6 млн акцій, що належать довірчому управлінню Маска, і опціони на придбання ще 59,1 млн акцій упродовж 60 днів з 31 грудня.

Торік у листопаді Маск почав продавати акції, які, як він повідомляв, підуть на оплату його податкових зобов'язань за опціонами на акції, що є частиною його компенсаційного пакету. Аналітики оцінюють податкові зобов'язання підприємця в 10-15 млрд доларів.

На цей час він продав понад 15 млн акцій на суму близько 16,4 млрд доларів. Маск писав у Twitter, що продасть 10% своєї частки в компанії.

Як повідомляв УНІАН, торік Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії. У жовтні буквально за кілька днів його статки зросли на 41,7 млрд доларів і досягли позначки у 271,3 млрд.

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