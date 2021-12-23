На сьогодні в Україні немає єдиного інструменту, де громадяни можуть отримати всі послуги, пов'язані зі сферою житлово-комунального господарства.

Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Простір житлово-комунальних послуг".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було ухвалено під час сьогоднішнього засідання уряду.

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"На сьогодні в нашій країні відсутній єдиний інструмент, де громадяни можуть отримати всі послуги, пов'язані зі сферою житлово-комунального господарства. Ми такий інструмент створюємо. Буде впорядкована між собою робота всіх постачальників комунальних послуг, буде можливість прозорого управління житловим фондом і будинком, буде можливість онлайн-замовлення та оплати комунальних послуг", - прокоментував це рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за допомогою цієї системи громадяни також отримають можливість повідомляти про порушення у сфері благоустрою.

Тарифи в Україні:

За прогнозами Міністерства економіки, у 2022 році зростання цін на опалення буде на рівні 6%, на воду - 11%, на електроенергію - 0%, на газ - 13%.