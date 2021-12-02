Ці санкції були введені ще наприкінці 2015 року.

Кабінет міністрів продовжив до кінця 2022 року дію постанови №1146 від 30 грудня 2015 року, яка передбачає застосування до товарів з Росії ввізне мито.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНІАН.

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Передбачалося, що до товарів з Росії будуть застосовуватися пільгові ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом України, при цьому преференційний режим щодо Росії скасований.

Імпортні мита на російські товари:

30 грудня 2015 року Кабінет міністрів за раніше озвученою пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ввело імпортні мита на російські товари, а також заборону на імпорт ряду товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості та залізничне обладнання.

Щорічно уряд продовжує дію цієї постанови.

Автор: Дмитро Шварц