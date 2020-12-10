Постанова розширює перелік товарів для імпорту в пільговому режимі на 75 позицій.

Кабінет Міністрів звільнив підприємства галузі літакобудування від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відповідну постанову було прийнято на вчорашньому засіданні уряду.

"Ми продовжуємо робити системні кроки для підтримки стратегічних галузей економіки, чуємо запити підприємців і реагуємо на них. Зокрема, рішення щодо пільгового податкового режиму є нашою відповіддю на звернення від представників галузі літакобудування", - цитує главу Мінекономіки Ігоря Петрашка його прес-служба.

Так, серед підприємств, які звернулися до Мінекономіки - ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ об'єднання "Авіа", ТОВ "ГІДРОБЕСТ", ТОВ "Авіаремонтне підприємство "УРАРП", АТ "Дніпропетровський агрегатний завод", АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес".

Постанова розширює перелік товарів для імпорту в пільговому режимі на 75 позицій. Зокрема, мова йде про сировину, матеріали, комплектуючі, верстати, які не виробляються в Україні.

"Податкові пільги дозволять підприємствам на вивільнені кошти впроваджувати новітні технології, збільшувати обсяги виробництва, посилювати свою конкурентоспроможність. Своєю чергою це також вплине на збереження і збільшення робочих місць, виконання державних і міжнародних замовлень", - цитує міністра його прес-служба.

Що цьому передувало

У липні Кабінет міністрів підтримав розпорядження про продовження до 2030 року стратегії відродження вітчизняного авіабудування, яка раніше була затверджена на період до 2022 року.

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Автор: Дмитро Шварц