Компенсація поширюється на електроенергію, яка буде спожита в першому кварталі цього року.

Кабмін направив 1,4 млрд грн на компенсацію для оплати електроенергії споживачам, які використовують електроенергію для опалення.

Відповідну постанову уряд прийняв на черговому засіданні з триденним доопрацюванням.

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Згідно з текстом документа, уряд виділив 1,4 млрд грн для надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої в першому кварталі 2021 року, тим споживачам, які використовують електроопалення.

Компенсацію також отримають багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що, окрім даної постанови, уряд також планує направити до парламенту законопроект про компенсації за спожиту електроенергію окремим категоріям споживачів.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, було скасовано пільгу в 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 грн/кВт починав діяти вже для всієї електроенергії.

Крім того, з 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами для населення.

20 січня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що домогосподарства, які використовують електричне опалення у своїх будинках, найближчим часом отримають монетизировану компенсацію.

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Автор: Ігор Орел