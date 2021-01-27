Кабмін направив 1,4 млрд грн на компенсацію для оплати електроенергії споживачам, які використовують електроенергію для опалення.
Відповідну постанову уряд прийняв на черговому засіданні з триденним доопрацюванням.
Читайте такожТарифи на електрику в 2021: домогосподарствам з електроопаленням обіцяють субсидії
Згідно з текстом документа, уряд виділив 1,4 млрд грн для надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої в першому кварталі 2021 року, тим споживачам, які використовують електроопалення.
Компенсацію також отримають багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що, окрім даної постанови, уряд також планує направити до парламенту законопроект про компенсації за спожиту електроенергію окремим категоріям споживачів.
Що цьому передувало
- Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.
- Крім того, було скасовано пільгу в 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 грн/кВт починав діяти вже для всієї електроенергії.
- Крім того, з 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.
- Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.
- Також 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.
- З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.
- Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами для населення.
- 20 січня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що домогосподарства, які використовують електричне опалення у своїх будинках, найближчим часом отримають монетизировану компенсацію.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram