США і ЄС піддали критиці зростаючі зв'язки між Росією і Туреччиною.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій, у Туреччині зафіксовано сплеск реєстрації компаній росіянами.

Як повідомляє Bloomberg, згідно зі звітом аналітичного центру The Economic Policy Research Foundation of Turkey, у 2022 році росіяни заснували в Туреччині понад 1300 фірм, що на 670% більше, ніж торік.

Як йдеться в матеріалі, зростання кількості нових компаній з російськими партнерами підкреслює зростаючу привабливість Туреччини як напрямку для російських грошей після війни в Україні. Фірми з іранськими партнерами посіли друге місце.

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Ця тенденція відображає турецький ринок житла, де в минулому торік росіяни становили майже чверть всіх іноземних покупців нерухомості.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган утримався від участі в західних санкціях проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, що зробило Туреччину привабливим місцем для інвесторів, які шукають притулку від санкцій, в тому числі олігархів, які намагаються уникнути потенційної конфіскації активів.

Як йдеться в матеріалі, США і ЄС піддали критиці зростаючі зв'язки між Росією і Туреччиною, заявивши, що зростання експорту в Росію з Туреччини дозволяє Москві обходити санкції.

Війна в Україні та позиція Туреччини

За рік війни в Україні Туреччина стала одним з основних маршрутів поставки в Росію чіпів та мікросхем, виготовлених в ЄС та інших державах.

У листопаді 2022 року Туреччина почала платити за російський газ в рублях.

У січні 2023 року США попередили ОАЕ та Туреччину про наслідки через обхід санкцій проти РФ.

З 1 березня 2023 року Туреччина перестала бути головним хабом для обходу антиросійських санкцій.

9 березня 2023 року Туреччина раптово заблокувала транзит санкційних товарів до Росії. Після візиту американського топ-дипломата в Анкару Турецька митниця раптово згадала, що обходити санкції – незаконно.

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