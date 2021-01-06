При цьому північнокорейський лідер зазначив, що країна досягла «чудових перемог» і зміцнила репутацію на міжнародній арені.

Північна Корея не досягла цілей, позначених в представленому в 2016 році плані економічного розвитку, практично у всіх секторах.

Читайте такожСША ввели санкції проти російського банку за зв'язки з КНДРПро це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин під час з'їзду правлячої Трудової партії Кореї, передає kommersant.

"Термін виконання п'ятирічної стратегії економічного розвитку держави закінчений до кінця минулого року, але доведеться сказати, що поставлені раніше завдання значно недовиконані майже у всіх сферах життя»,— сказав Кім Чен Ин в ході вступної промови. Він закликав проаналізувати помилки і зміцнити власні сили.

При цьому північнокорейський лідер зазначив, що країна досягла «чудових перемог» і зміцнила репутацію на міжнародній арені, а також подолала «глобальну кризову ситуацію з охороною здоров'я». КНДР і Туркменістан — єдині неострівні держави, які офіційно заявили про відсутність випадків зараження коронавірусом.

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Автор: УНІАН