Міністр фінансів Марченко додав, що заборгованість з виплати пенсій в поточному році відсутня.

Коштів у державному бюджеті буде достатньо для виплати пенсій у 2021 році.

Про це під час виступу у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення витрат Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік.

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"Коштів у держбюджеті достатньо для здійснення пенсійних виплат. Показники були скориговані на суму перевищення показника прогнозного ЄСВ. У нас є всі підстави вважати, що бюджет Пенсійного фонду в наступному році є збалансованим і реальним для виконання", - сказав він.

Марченко додав, що заборгованість за пенсійними програмами в поточному році відсутня, а пенсії будуть виплачені вчасно і в повному обсязі.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

28 листопада голова фракції Партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада в грудні прийме державний бюджет України на наступний рік.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

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Автор: Ганна Нагорна