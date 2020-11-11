За словами адвоката В'ячеслава Гангана, для того, щоб вирішити проблему дискримінації в бізнесі на законодавчому рівні потрібно ввести поняття антимонопольної експертизи нормативно-правових актів.

Через неефективну роботу Антимонопольного комітету України ряд виробників фармацевтичної продукції в Україні піддаються дискримінації, а споживачі змушені переплачувати за ліки.

Про це заявити адвокат В'ячеслав Ганган, коментуючи постанову Кабінету Міністрів України, яка звільняє виробників фармацевтичної продукції за списком певних препаратів від додаткового оподаткування. Однією з ознак звільнення від податкового навантаження є не тільки хімічна формула речовини, а й упаковка.

За словами адвоката В'ячеслава Гангана, в цьому є ознаки дискримінації на фармацевтичному ринку – свідчення неефективної роботи Антимонопольного комітету України. АМКУ, як регулятор, який повинен стежити за рівними умовами конкуренції на ринку особливо в умовах карантину. У той же час для ключового на даний момент бізнесу – фармацевтики – не встановлені коректні правила роботи в Україні. Монопольне становище виробників усуває конкуренцію і дає право встановлює ціни на ліки на свій розсуд. У підсумку якщо один виробник має податкові пільги, то другий повинен йти з ринку. Через відсутність конкуренції споживачі отримують гірший продукт.

"Дискримінації через упакування піддаються фармацевтичні компанії. Одні отримують статус "звільненої від податків" продукції, а інші - ні. Наприклад, парацетамол випускається у флаконах і контейнерах. Згідно з чинним законодавством виробник засобу у флаконі буде звільнений від податків, а в контейнері – ні. При цьому хімічна формула парацетамолу не змінюється жодним з виробників", - зазначив Ганган.

Водночас для Антимонопольного комітету України не встановлені терміни розгляду подібних звернень від учасників ринку. Через таку фактичну бездіяльність компанії зазнають серйозних збитків, знижуються податкові надходження до бюджету, скорочуються робочі місця.

За словами адвоката В'ячеслава Гангана, для того, щоб вирішити проблему дискримінації в бізнесі на законодавчому рівні потрібно ввести поняття антимонопольної експертизи нормативно-правових актів. Сфера дії такої експертизи повинні стати економіка, торгівля, в тому числі частково міжнародна.

"На сьогодні в законодавстві відверта діра, якою користуються недобропорядні учасники ринку. У нас дуже багато говорять про антикорупційну експертизу, ретельно розглядаються норми закону, підзаконних актів, щоб виключити корупційні ризики. За аналогією потрібен такий же механізм в Антимонопольному середовищі, оскільки це кровоносна система економіки держави. Якщо ми не захищаємо ринок, ми не захищаємо його виробників і споживачів. Ні про яку якість продукту тоді не може і мова, як і про розвиток ринку. Антимонопольний комітет України повинен бути ефективним регулятором, а не таким, яким він є зараз", – підкреслив В'ячеслав Ганган.

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Автор: УНІАН