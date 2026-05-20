У ЄС зробили крок до надання Україні €90 мільярдів: коли надійде перший транш

Верховна Рада має ратифікувати меморандум якнайшвидше.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив про підписання меморандуму щодо надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Перший транш Європейський Союз виплатить вже у червні, повідомив політик у соцмережі X.

"Підписавши меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні макрофінансової допомоги у вигляді позики, ми готуємося здійснити перший платіж у червні. Ця підтримка та пов’язані з нею реформи зміцнять економіку, сприятимуть зростанню державних доходів, а також боротьбі з корупцією", - зазначив він, додавши, що тепер український парламент має затвердити ці реформи.

У коментарі "Укрінформу" єврокомісар розповів, що Верховна Рада має ратифікувати документ якнайшвидше, бажано на початку наступного тижня.

Він пояснив, що меморандум визначає умови, які Україна повинна виконати для отримання коштів, включно з реформами "з сильним фіскальним фокусом": мобілізацію внутрішніх доходів, ефективність державних витрат та системи управління державними фінансами. За словами Домбровскіса, ці умови були узгоджені з Міжнародним валютним фондом.

23 квітня Рада Євросоюзу ухвалила останній ключовий законодавчий акт, необхідний для затвердження дворічної позики для України загальним обсягом 90 млрд євро.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявляв, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми ЄС на 90 млрд євро Україна має провести податкову реформу.

Європейський Союз пов’яже виділення частини допомоги Україні обсягом 90 мільярдів євро із запровадженням непопулярних податкових змін, яких раніше вимагав Міжнародний валютний фонд.

