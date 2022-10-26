У найближчі три місяці банки очікують посилення усіх видів ризиків, окрім ризику ліквідності.

У наступні 12 місяців більшість банків України прогнозують обмежене зростання обсягу корпоративних кредитів та очікують на подальше скорочення роздрібного кредитування.

Про це повідомила прес-служба Національного банку з посиланням на результати опитування про умови банківського кредитування.

"У ІІІ кварталі банки й надалі констатували уповільнення кредитування внаслідок війни: респонденти відзначили незначне відновлення попиту на кредити з боку бізнесу та подальше скорочення попиту з боку населення. Учасники опитування зазначили про посилення стандартів кредитування та зниження рівня схвалення заявок. Банки надалі очікують зростання попиту на короткострокові та гривневі бізнес-кредити й прогнозують посилення більшості видів ризиків", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що попит населення на кредити дедалі скорочувався переважно через погіршення споживчих настроїв. Банки стримано оцінюють перспективи кредитування і у найближчі три місяці очікують посилення усіх видів ризиків, окрім ризику ліквідності.

Кредити в Україні

Як повідомляв УНІАН, 18 березня уряд оголосив про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за підприємців буде сплачувати держава. Після воєнного стану відсоткова ставка зросте, проте вона буде не більше 5%.

У серпні в Мінекономіки розповіли, що відбувається з доступними кредитами під час війни. Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у сфері сільського господарства, торгівлі та виробництва і промислової переробки.

12 жовтня Кабінет міністрів затвердив постанову про запуск нової державної програми, яка дозволяє залучити до 60 млн грн пільгового кредиту підприємствам, які через війну втратили свої виробничі потужності.

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