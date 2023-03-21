Агресор має намір відключити віддалений доступ до критичних вузлів та мереж, заборонити open relay, а також взаємодію через електронну пошту з іноземними IP-адресами.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну країна-агресор посилює заходи безпеки своїх банків та критично значущих компаній.

Як повідомляє російський "Комерсант", Федеральна служба технічного експортного контролю агресора (ФСТЕК) запропонувала критично значущим компаніям - операторам, банкам та структурам - скорегувати роботу своїх поштових систем для "підвищення їх безпеки".

Як зазнаачається в повідомленні, ФСТЕК закликає відключити віддалений доступ до критичних вузлів і мереж, заборонити open relay (сервери, що дозволяють безконтрольно пропускати через себе пошту), а також взаємодію через електронну пошту з іноземними IP-адресами (унікальна адреса, що ідентифікує одне або кілька пристроїв в інтернеті або локальній мережі).

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Агресор має намір встановити захист і від" внутрішніх порушників": реалізувати запис дій привілейованих користувачів, не допускати перетинів прав адміністратора і працівників й т. ін.

"Питання адекватності заходів - швидше технічне, але, очевидно, бізнесу доведеться докласти чимало зусиль для забезпечення повної відповідності", - заявив юрист BGP Litigation Микита Жемчугов, зазначивши при цьому, що ситуація нагадує підготовку до переходу суб'єктів на роботу з використанням виключно російського ПЗ.

Війна в Україні та падіння економіки агресора

Після вторгнення в Україну, вже у червні 2022 року, вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.

Станом на серпень 2022 року війна в Україні за квартал відкинула російську економіку на чотири роки назад.

Станом на кінець вересня 2022 року Росія була на межі повного вичерпання фінансових резервів. За матеріалами The Insider, згідно з проектом бюджету РФ на 2023 рік і планами на 2024-2025 роки, в найближчі роки на Росію чекає серйозний дефіцит бюджету.

У грудні 2022 року у РФ вирішили поповнити бюджет за рахунок тих, хто виїхав з Росії. Крім того, у грудні 2022 року в Росії ввели "відкат" з іноземців, що продають бізнес на території агресора.

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