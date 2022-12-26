На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Украну Держдума країни-агресора заявила про ведення активних робіт зі зміни законодавства РФ.
Як повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на спікера Держдуми країни-агресора В'ячеслава Володіна, зміни до законодавства передбачають скасування преференцій для тих, хто залишив РФ і введення для них підвищеної ставки оподаткування.
За офіційною версією, введення підвищеної ставки оподаткування для тих, хто залишив Росію буде не покаранням для них, а лише суто "економічним заходом" для запобігання відтоку капіталу.
Війна в Україні та крах Російської економіки:
27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.
30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.
Станом на 31 серпня 2022 року 80% росіян залишилися без заощаджень.
29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.
За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.
5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.
19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.
21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки. Того ж дня, 21 грудня, стало відомо про те, що в Росії ввели "відкат" з іноземців, які продають бізнес в РФ.