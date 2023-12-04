На вартість впливають сподівання щодо зниження процентних ставок у США і перспективи збільшення попиту з боку сектору біржових фондів.

Сьогодні, 4 грудня, біткоїн перевищив позначку $41,69 тис. Протягом останньої доби вартість головної криптовалюти зросла на 5,7%. Про це свідчили дані CoinGecko на момент виходу публікації.

Востаннє біткоїн був на таких рівнях у квітні 2022 року. Щодо причин відновлення головної криптовалюти – сподівання щодо зниження процентних ставок у США і перспективи збільшення попиту з боку сектору біржових фондів, пише Bloomberg.

Водночас менші токени, такі як Ether і Dogecoin, також піднялися. Коефіцієнт підвищення вартості 100 найбільших криптовалют перевищив 4%.

Відео дня

Інвестори все більше переконуються, що Федеральна резервна система США припинила підвищення процентних ставок у міру охолодження інфляції, зосереджуючись на ймовірному масштабі скорочення базових витрат на запозичення наступного року.

Відновлення біткоїна у 2023 році

У 2022 році спостерігався крах усіх основних криптоактивів. Однак у 2023-му відбулось відновлення для біткоїна. Так, на початку року токен коштував $16,5 тис., а станом на кінець листопада перевищив позначку в $38 тис. за монету.

Історичні максимуми біткоїна були зафіксовані в листопаді 2021 року. Тоді головна криптовалюта коштувала понад $69 тис.

Вас також можуть зацікавити новини: