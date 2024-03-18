Продати долар можна в середньому за курсом 38,50 грн, євро – 42,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 18 березня, зріс на 5 копійок – до 39,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,65 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,00 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 17 копійок – до 38,92 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,82 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 42,65 грн/євро (курс продажу – 42,50 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 18 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,80 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,25 грн/євро, тобто гривня зросла на 4 копійки, порівняно з курсом п’ятниці.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня валютний ринок перебуватиме в стані відносної стабільності, адже зараз відсутні будь-які економічні причини та обставини, які могли б якось зміни його умови.

Вас також можуть зацікавити новини: