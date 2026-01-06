Валюта почала дорожчати: який курс долара і євро в Україні 6 січня

Продати долар можна в середньому за курсом 42,15 грн, а євро – 49,35 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 6 січня, зріс на 10 копійок і становить 42,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,15 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і становить 50,00 гривень за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,35 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,42 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,01 грн/євро, а курс продажу - 49,80 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 6 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,42 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 25 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,51 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

Долар розпочав перший повноцінний торговий тиждень 2026 року з підйому до багатотижневих максимумів щодо низки валют після слабкого грудня 2025 року. Трейдери уважно стежили за подіями у Венесуелі після рейду США та захоплення президента Ніколаса Мадуро. І на тлі напруженої геополітичної ситуації долар дещо зміцнився, однак аналітики застерігають: поки що зарано говорити про стійке ралі.

Вас також можуть зацікавити новини: