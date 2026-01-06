'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: актуальний курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,73 грн, а євро – 50,25 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 6 січня, зріс на 15 копійок і становить 42,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 49,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,00 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок подорожчав на 18 копійок і складає 42,73 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс до 50,25 гривні.

Нацбанк встановив на 6 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,42 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 25 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,51 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що наразі доцільно використовувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і гривневі строкові депозити, тому що вони мають дати більший прибуток порівняно з купівлею готівкової валюти. Навіть якщо курс долара 2026 року буде 45 грн, прибутковість за доларом виявиться набагато нижчою в межах 5%.

