Продати долар можна в середньому за курсом 40,40 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 2 липня, зріс на 5 копійок і складає 40,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 9 копійок і складає 44,09 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 40,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 3 копійки – до 44,08 грн/євро (курс продажу – 43,90 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 2 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,64 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 43,69 грн/євро, тобто гривня послабилася на 42 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Економічні експерти вважають, що в перший тиждень липня на валютному ринку буде спокійно, а можливе зростання курсу долара буде незначним та короткочасним. Економіст і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що НБУ досяг запланованих показників курсу гривні до долара, тож змін наразі можна не чекати.

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