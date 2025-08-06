Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,29 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 7 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,61 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,29 гривні за один євро, тобто гривня втратила 20 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,64/41,67 грн/дол., а євро - 48,30/48,33 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 6 серпня подешевшав на 10 копійок – до 41,90 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,35 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 20 копійок і складає 48,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,80 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 10 копійок і складає 41,85 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 20 копійок і складає 48,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 47,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

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