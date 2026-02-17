Нацбанк послабив гривню: офіційний курс долара і євро на середу

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,17 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 18 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,26 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,17 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,24/43,27 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,14/51,17 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 17 лютого зріс на 5 копійок і становить 43,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,95 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також зріс на 15 копійок і складає 51,65 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,90 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 10 копійок і становить 43,39 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і становить 51,55 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,79 гривні, а євро - за курсом 50,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

