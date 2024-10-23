Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 23 жовтня, зріс на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 10 копійок і становить 45,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 грн, євро – за курсом 44,30 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 45,05 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому, а продати американську валюту можна за 41,45 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 10 копійок і складає 45,25 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,05 грн/євро.

НБУ встановив на 23 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,33 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро встановлений на рівні 44,71 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

Також експерти дали українцям поради щодо того, що робити з валютою цього тижня - продавати чи купувати долар та євро.

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