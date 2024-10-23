Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 44,65 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 23 жовтня, зріс на 5 копійок – до 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 45,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,65 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку подешевшав на 5 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 10 копійок і складає 45,25 грн/євро (курс продажу – 45,05 грн/євро).

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Курс біткоїна до долара

Вартість біткоїна в доларах станом на сьогодні складає 67 509,37 дол., порівняно з учорашнім днем він знизився на 487,99 дол. У гривні ціна цієї криптовалюти сьогодні становить 2 772 005,27 грн, тобто біткоїн подешевшав на 24 273,98 грн з учорашнього ранку.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,05 до 41,65 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Курс долара 22 жовтня був трохи нижче максимуму за 1,5-2 місяці. Видання Reuters пише, що зміцнення долара, викликане зростанням прибутковості казначейських облігацій, чинило тиск на ієну, євро та стерлінг.

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