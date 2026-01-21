У 'ПриватБанку' подорожчав євро: актуальний курс валют на 21 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 21 січня, подешевшав на 2 копійки і становить 43,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 25 копійок і становить 51,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу залишився на попередньому рівні і складає 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 26 копійок і складає 51,02 гривні.

Нацбанк встановив на 21 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,25 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,72 гривні за один євро, тобто гривня втратила 42 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом євро в Україні (попередній було зафіксовано 13 січня – 50,52 грн).

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 43,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,00 грн/євро, а курс продажу - 50,78 грн/євро.

