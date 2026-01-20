Євро сягнув нового історичного максимуму: офіційний курс валют на 21 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,72 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 21 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,25 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня різко послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,72 гривні за один євро, тобто гривня втратила 42 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом євро в Україні (попередній було зафіксовано 13 січня – 50,52 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,25/43,30 грн/дол., а євро - 50,73/50,78 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 20 січня подешевшав на 10 копійок і становив 43,55 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,08 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 8 копійок і складав 50,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,15 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 13 копійок і становив 43,47 гривні за долар, а курс євро сьогодні зріс на 10 копійок і становив 50,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,87 гривні, а євро - за курсом 49,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

