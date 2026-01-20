Євро сягнув нового історичного максимуму: офіційний курс валют на 21 січня

Національний банк України встановив на середу, 21 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,25 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки. 

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня різко послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,72 гривні за один євро, тобто гривня втратила 42 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом євро в Україні (попередній було зафіксовано 13 січня – 50,52 грн). 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,25/43,30 грн/дол., а євро - 50,73/50,78 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 20 січня подешевшав на 10 копійок і становив 43,55 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,08 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 8 копійок і складав 50,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,15 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 13 копійок і становив 43,47 гривні за долар, а курс євро сьогодні зріс на 10 копійок і становив 50,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,87 гривні, а євро - за курсом 49,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

