Долар і євро знову дорожчають: курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,08 грн, а євро – 50,39 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 21 січня, зріс на 1 копійку і становить 43,56 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,03 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 23 копійки і складає 51,03 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,39 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,00 грн/євро, а курс продажу - 50,78 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 21 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,25 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня різко послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,72 гривні за один євро, тобто гривня втратила 42 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом євро в Україні (попередній було зафіксовано 13 січня – 50,52 грн).

