Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,91 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 25 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 47,91 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,33/41,36 грн/дол., а євро - 47,97/47,99 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 22 серпня подешевшав на 5 копійок – до 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,03 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок і складав 48,48 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,78 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю знизився на 10 копійок і складав 41,40 гривні за долар, а курс євро подешевшав також на 10 копійок і складав 48,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 гривні, а євро - за курсом 47,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

