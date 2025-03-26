Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, а євро – 45,46 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 26 березня, подешевшав на 5 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 45,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро – за курсом 44,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 26 березня, залишився на позначці 45,46 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 26 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,69 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

За даними сайту Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,14 гривні за один євро, тобто гривня втратила також 5 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,25 грн/євро, а курс продажу - 45,07 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 26 березня, складає 88 179 долари, а в гривні її ціна сьогодні склала 3 683 910.

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