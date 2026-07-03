Обмінники та банки оприлюднили свіжий курс валют: скільки коштує долар сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,51 грн, а євро – 50,87 грн.

Курс долара до гривні в банках України в п’ятницю, 3 липня, втратив 6 копійок і складає 45,03 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,51 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 12 копійок і становить 51,55 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,87 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,75 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,63 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,45 грн/євро, а курс продажу - 51,25 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив 3 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,80 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також просіла: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,08 гривні за один євро, тобто нацональна валюта впала на 11 копійок.

На думку директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, валютний ринок України у липні не демонструватиме різких коливань, але ситуацію визначатиме "помітний попит імпортерів".

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