'ПриватБанк' переписав курс долара та євро: скільки коштує валюта в п'ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,04 грн, а євро – 51,54 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" в п’ятницю, 3 липня, знизився на 5 копійок і становить 45,00 гривень за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 51,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,4 гривні, а євро - за курсом 50,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" в п’ятницю не змінився і складає 45,04 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні і складає 51,54 гривні.

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Курс валют в Україні - останні новини

Нацбанк встановив 3 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,80 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також просіла: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,08 гривні за один євро, тобто нацональна валюта впала на 11 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні втратив 6 копійок і складає 45,03 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,51 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 12 копійок і становить 51,55 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,87 гривні за євро.

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