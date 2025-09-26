Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро – 48,28 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 26 вересня, зріс на 5 копійок – до 41,70 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, залишився на попередньому рівні і складає 49,00 гривень за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,28 гривні за євро.

Який курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,46 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,39 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,90 грн/євро, а курс продажу - 48,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на 26 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,71 гривні за один євро, тобто гривня втратила 5 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що курс євро, що формується переважно на основі світових торгів пари долар/євро, наступного тижня не вийде за межі 49 гривень, а світове співвідношення цих світових валют залишиться в межах 1,15-1,18. Курс долара ж не дотягуватиме до 42 гривень - певною мірою психологічної позначки 2025 року.

